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Aktüel

Silopi Kaymakamı Işıktaş, 100 yaş üzerindeki anneleri ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:36:06 -
Silopi Kaymakamı Işıktaş, 100 yaş üzerindeki anneleri ziyaret etti

ŞIRNAK (AA) - Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, 100 yaş üzerindeki anneler ile şehit annelerini ziyaret etti.

Beraberindeki Sosyal Vefa Destek Grubu üyeleriyle ilçe merkezi ve çevre köylerde daha önce tespit edilen 62 şehit annesi ile 100 yaş ve üzerindeki 21 anneyi ziyaret eden Kaymakam Işıktaş, Anneler Günlerini kutlayıp onlara hediye verdi.

110 yaşındaki Emine Belet'in yakını Ayşe Belet, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Işıktaş'a teşekkür etti.

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