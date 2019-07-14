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Silopi Devlet Hastanesi’nde MHRS sistemi aktifleştirildi

Şırnak’ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi aktifleştirildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:25
Silopi Devlet Hastanesi’nde MHRS sistemi aktifleştirildi

Şırnak’ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi aktifleştirildi.


Sağlık Bakanlığı’nın bir hizmeti olan ve hastalara istediği hastane ve doktordan randevu alma imkanı sağlayan MHRS vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Vatandaşlar, sistemi kullanarak işlemlerini kolayca halledip muayene için randevu alabiliyor.


Silopi Devlet Hastanesi olarak MHRS’ye geçtiklerini ifade eden MHRS Birim Sorumlusu Hüsnü Acar, günlük her branştan 42 randevu alındığını belirterek, bu sistemle zamandan tasarruf edildiğini, doktor bekleme süresinin azaltıldığını ve kaliteli hizmet verildiğini söyledi. MHRS randevu sistemi ile yaşlı ve engelli vatandaşların hastaneye gitmeden evlerinden kolaylıkla randevu alabilmelerinin sağlandığını dile getiren Acar, "Vatandaşların hastanelere gelip muayene olamamaları riskini ortadan kaldırarak herkes için kaliteli hizmet anlayışını benimsiyoruz. MHRS projesiyle birlikte zamandan ve enerjiden tasarruf ediliyor. Vatandaş, hizmet alacağı sağlık kuruluşunun yanı sıra, hizmet almak istediği hekimi de seçme şansı veriyor" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:25
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