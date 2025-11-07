Silivri’nin kuryesi motokuryelerle bir araya geldi. Kuryelik aynı kulvarlar farklı!

Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması"nda, motokuryeler ve hayatını kaybeden motokurye yakınlarıyla bir araya geldi.

Yolsuzluk suçundan Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı talimatları yerine getiren, suçluluk psikolojisi ile toplumun sinir uçlarıyla oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel motokuryelerle bir araya gelerek ekmeğinin peşinde olan motokuryeler ile aynı saftaymış gibi davranması pes dedirtti.

Özel, programı, Ankara'da 2022'de trafikteki tartışma üzerine bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ün vefatının üçüncü yıl dönümünde düzenlediklerini, Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'ü mücadelesine destek olmak için CHP Parti Meclisi üyesi yaptıklarını anlattı.

Motokuryelerin sayısının kayıt dışı olanlarla 350 bin kişiye ulaştığını aktaran Özel, "Bunların yüzde 80'i, yani yaklaşık 250 bini pandemiyle işsiz kalanlardan oluşuyor. İşsiz kalıyor ve yapacak başka bir iş bulamadığı için motokuryelik yapıyor." dedi.

Özel, Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre son 5 yılda motosiklet sayısının yüzde 90 artarak 7 milyona ulaştığına işaret ederek, 2024'te 126 bin olan motokurye sayısının 200 bine çıktığını dile getirdi.