  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren… MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı Maduro'yu satan hain, Trump'la neşe içinde Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan Miraç Gecesi mesajı “Siyasal İslamcı” Ekrem’in rezil jeti! CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon YPG'den Kürt sivillere silah zoruyla engel! “Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!
Gündem Baronlar yeni başkanını seçti! TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu
Gündem

Baronlar yeni başkanını seçti! TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Baronlar yeni başkanını seçti! TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

Türkiye’nin bütün kaynaklarını sömürmelerine rağmen her zaman milletin ve milli iradenin tam karşısında, vesayetçilerin safında yer alan baronlar kulübü TÜSİAD’ın yeni başkanı, seçime tek aday olarak giren Ozan Diren oldu.

Türkiye’de her zaman vesayetin safında yer alan patronlar kulübü TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlık seçimine tek aday olarak giren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, 165 oy alarak TÜSİAD’ın yeni başkan seçildi. Diren, 2026- 2027 döneminde görev yapacak.  TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevine ise Ömer Aras yeniden getirildi.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken, Türkiye’nin önde gelen içecek markalarından DİMES’in CEO’luğunu yürütmektedir.

DİMES’teki kariyerine üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirket bünyesinde farklı departmanlarda ve tüm kademelerde aktif görev aldı. Eğitim hayatını da eş zamanlı sürdüren Diren, 1997 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında ABD’de University of Hartford’ta pazarlama alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

Ozan Diren, 2024 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmekteydi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OSMAN AYDIN

ULKEYE FAYDASINDAN ÇOK ZARARI OLAN BIR YAPIDIR DARBELERDE OLAYLARDA HEP ARKASINDAN BU YAPI ÇIKMIŞTIR

M.BOZDEMİR

TOKATLI DİMES TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ŞARAP ÜRETİCİLERİNDEN ....DİKKAT DİKKAT
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23