  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran açıklaması: “Askeri müdahaleye karşıyız” Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren… MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı Maduro'yu satan hain, Trump'la neşe içinde Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı
Dünya İntihar şüphesi! Siyonist asker kendini vurdu
Dünya

İntihar şüphesi! Siyonist asker kendini vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İntihar şüphesi! Siyonist asker kendini vurdu

Ordunun “kazara ateş aldı” açıklamasına rağmen, Gazze saldırıları sonrası İsrail ordusunda artan intihar vakaları dikkat çekiyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bir askerin silahının "kazara" ateş alması sonucu dün ağır yaralandığı belirtildi.

Dün yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailesine durumu hakkında bilgi verildiği bildirildi.

Olayın kazara yaşandığına ilişkin açıklamaya rağmen İsrail ordusunda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte intihar vakalarında gözle görülür bir artış yaşanması dikkat çekiyor.

İsrail'deki resmi verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti, 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin, ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirten İsrail basınına göre ise yalnızca 2025’te 22 asker intihar ederek yaşamına son verdi.​​​​​​​

İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!
İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!

Dünya

İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!

İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!
İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!

Dünya

İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ŞEREF GÜN

oh oh oh ALLHIN LANETİ VE GAZABI ABD VE İSRAİLE OLSUN İNŞALLAH.CEHENNEMDE YANSINLAR. YARDIM EDENLERİNDE ELLERİ KURUSUN İNŞALLAH.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23