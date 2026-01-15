Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İstanbul’u ahtapot gibi sarıp sömüren çetenin başı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluğun yanı sıra uyuşturucu, kumar ve fuhuş trafiğini de yönettiği ortaya çıktı. Vurgun planlarının yapıldığı ve kara paraların Londra’ya taşındığı İmamoğlu’na ait jette içkinin de uyuşturucunun da su gibi aktığı, kumar oynandığı, direk dansı yapıldığı, zinada bulunulduğu afişe oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan şüphelilerden Rabia Karaca, tüm kirli münasebetleri aktardı. Bir evlilik programıyla adını duyuran, İmamoğlu’nun uçağında yaptığı direk dansıyla gündeme gelen Karaca’nın ifadesi hafriyat yolsuzluklarına imza atan Murat Gülibrahimoğlu ve rüşvet paralarını toplayan Fatih Keleş’in çirkin yüzünü daha da görünür kıldı.

“GÜLİBRAHİMOĞLU, KELEŞ’E KADIN GÖNDERİRDİ”

Karaca, “Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB’nin Cebeci’deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanır. Voleybolcu Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisiydi, ben de Murat’ın sevgilisiydim” dedi.

Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Karaca, “5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun özel uçağı olup bizim sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız arka odada cinsel amaçlı odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü’yle ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB’nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş’le harcıyordu” açıklamalarını yaptı.

“RAMAZAN AYINDA ESRAR İÇİYORDU”

Karaca, şunları kaydetti:

“Başımdan geçen kötü bir olayı anlatacağım. Murat Gülibrahimoğlu’yla 2022 Nisan ayında C.A. isimli psikolog kız beni tanıştırdı. Bu kız benim üzerimden maddi menfaat elde etti. Murat Gülibrahimoğlu’yla çok kez cinsel birliktelik yaşadık ve kendisi İBB’den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralarla beni ve arkadaşlarımı özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak kandırdı. Gösterilen uçak fotoğrafı ne yazık ki doğrudur, beni zenginlikleriyle kandırıp kullandılar. Hatta fotoğrafta sağ tarafta saati gözüken kişi Fatih Keleş’tir. Fatih Keleş çok kötü bir adamdır, çok kez bizim gibi mağdurları kullandı. Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB’nin maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Fatih Keleş 2022 Ramazan ayında beni annemin evinden zorla çıkararak, Beykoz Kavacık’taki Günyüzü Konakları’na götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdı, sohbette sürekli döküm sahası konuşuluyordu. Döküm sahasından günde 50 milyon kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu. Ne yazık ki benim bu sohbetlere şahit olma nedenim, o an bana verilen meyve servis göreviydi. Murat, Ramazan ayında akşamları sadece esrar içerdi. Asla kokain kullanmazdı. Fatih ise esrarı Murat’tan alıp içti. Bulunduğum ev Murat’ın eviydi.”

“MURAT, EMEL ABLA’YA KUMAR PARASI VERİRDİ”

Karaca, şöyle devam etti:

“Telefonumda çıkan, dansöz oynatılan ve uyuşturucu kullanılan ev, benim meyve servis ettiğim o evdir. Keşke bu anlara tanıklık etmeseydim. Benim vücudumu kullanarak bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden toplu olarak şikâyetçiyim. Benim Murat’la cinsel ilişkime, lüks yaşantıma Fatih Keleş de şahittir. Murat’la çok lüks ve zengin bir yaşantım vardı. Özel uçaklarla çoğu kez gezerdik, çakarlı araçlarla şehir şehir gezerek aşk yaşıyorduk. Çakarlı araçları İBB’deki görevlerinden dolayı aldığını düşünüyorum. Murat’la ilişkimde ne yazık ki uyuşturucu bataklığından kurtulamadım. Onun özel uçağında seyahat ediyordum. Aynı uçak içerisinde Ekrem İmamoğlu misafirlerini ağırlardı. Murat’la aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur. Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir. Masada dönen paralar korkunçtu. Bu paraları maalesef İBB’den kazanmıştı. Emel Müftüoğlu’yla beni Murat Gülibrahimoğlu tanıştırdı. Emel Müftüoğlu ile Murat çok yakınlardı. Murat Gülibrahimoğlu’nun, Emel Müftüoğlu’na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva’da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu.”

“UÇAKTA CİNSEL AMAÇLI KULLANILAN ODA VARDI”

Karaca’nın dilinden “Hatırladığım bir başka olayı anlatmak istiyorum, Murat ile Oktay Kaynarca çok yakın arkadaşlardı. Evde birlikte oturduğumuz bir zamanda yeni havalimanı taraflarında bir projenin olduğunu, Ortadoğululara hitap edeceğini, bundan dolayı reklam yüzünün o olacağını söyledi. Oktay da ‘Teşekkür ederim, tabii ki’ dedi” itirafları döküldü. “Voleybolcu Derya Çayırgan Ekrem İmamoğlu’nun, ben de Murat’ın sevgilisiydim” diyen Karaca, fotoğraflara işaret edip şu beyanlarda bulundu:

“5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun özel uçağıdır. Bu, bizim sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız arka odada cinsel amaçlı odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü’yle ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon lira rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB’nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş’le beraber harcıyordu. Uçakta İmamoğlu’yla ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu. 6 numaralı fotoğraf da Ekrem’in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir. 8 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun uçağında eğlenirken çektirdiğimiz İstanbul manzaralı fotoğraftır. Ne yazık ki bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı. 9 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun özel jetinde gezdiğimiz bir diğer fotoğraftır. 10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. O da Murat Gülibrahimoğlu’nun arkadaşlarımdan Merve Eryiğit’le farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı. 14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu’nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır. 15 numaralı fotoğrafta ise Derya Çayırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu’nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu’na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat’la beraber olmadı. 16 numaralı fotoğraf, Murat’la ne yazık ki kumar kaçamağımızdır. Emel Abla da bizim yanımızdaydı. 17 numaralı fotoğraf, Murat’ın bir diğer uyuşturucu kullandığı, kullandırttığı fotoğraftır. Bu eğlencemizde Murat sürekli döküm sahasıyla ilgili esprili konuşurdu. 20 numaralı fotoğraf, Murat’la çıktığımız bir diğer tatilimizdi. Kendisi çakarlı araçla beni gezdirmişti. Acil işi çıktığı için korumasına beni emanet edip gitti. 30 numaralı fotoğraf ise özel jet içerisinde seks yapılan oda olan, arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla gezdiğimiz uçak olduğu teşhis ediyorum. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Uyuşturucu kullandığım için derin pişmanlık yaşıyorum. Uyuşturucu madde kullanırken ilk başlarda kontrol bende hissediyordum ancak sonrasında tüm bu üzücü hayat hikâyelerini yaşadım. Keşke ilk seferde buna ’Dur’ deseydim. Geçmişte yaşadığım kötü anlar ile uyuşturucu kullandığım için derin bir pişmanlık içerisinde olduğumu tekrardan belirtmek istiyorum.”

Karaca’nın ifadesiyle yolsuzluk, uyuşturucu, kumar ve fuhuş skandallarının sahnelendiği İmamoğlu’nun ‘TC VED Flight’ yazılı jetinin kadın satıcısı Manukyan’ın evinden farkı olmadığı da tescillendi. Toplumdan “Ha Ekrem’in uçağı ha Manukyan’ın evi” sesi yükseldi. İmamoğlu’nun jeti gibi evlerde ve konaklarda yapılan içkili, kokainli âlemlerle de İstanbulluların paralarının şer odaklarına kanalize edildiği netleşti.