Alayının maskesi Akit TV’de indirildi! ‘Çocuk işçi olmasın çocuk terörist olsun'

Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in hazırlayıp sunduğu "Derin Kutu" programında, Halep'teki terör örgütü SDG/YPG bağlantılı "çocuk savaşçılar" konusunu ele alırken gazeteci-yazar Kenan Alpay şu son derece çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bu baştaki kızımız Halep'te öldürülen kız. Evet, 14 yaşında bu kız. Bakın diğer kızlar da aynı şekilde, resimleri görülüyor mu?

Şimdi 14 yaşındaki kız ve sağdaki silahı da o kızın kullandığı silah. Nedir biliyor musunuz? Bir özel yapım Sniper'dır bu, tabii keskin nişancı tüfeği. Bu keskin nişancı, yani her yerde bulunacak bir silah değil.

Yani Kalaşnikof ya da G3 falan değil bu. Şimdi bizde Türkiye'de Türk solunun söylemi nedir? PKK'lıların söylemi nedir? "Çocuk işçi olmasın, çocuk gelin olmasın." O da tamam. Peki şimdi şu kızlara bir bakın! Şu kızlar kaç yaşında? Çocuk işte hepsi.

Çocuk gelin olmasın, çocuk gerilla olsun, çocuk militan olsun, çocuk sniper olsun. İşte bu kızlar, sonra gitsin orada Arap'ı öldürsün, PKK'ya uymayan Kürt'ü öldürsün. (Sunucu: Tamam, kadın derneklerine çağrıda bulunalım.)

Kadın derneklerinin hepsi PKK'yla işbirliği yapıyor, kimse burada palavra atmasın.

(Sunucu: Hepsi demeyelim de...)

Önemli bir kısmı sol örgütlüler açıkçası.

PKK ile, PYD ile, DEM Parti ile işbirliği yaparak ilerliyorlar.

Yani bir taraftan LGBT'yi savunuyorlar, çocuk işçiliğine, çocuk gelinliğine karşı çıkıyorlar.