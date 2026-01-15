  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yeni fiyat listesi açıklandı! Yüksek hızlı tren biletlerine zam şoku
Giriş Tarihi:

Yeni fiyat listesi açıklandı! Yüksek hızlı tren biletlerine zam şoku

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. İşte merak edilen yeni fiyatlar...

#1
Foto - Yeni fiyat listesi açıklandı! Yüksek hızlı tren biletlerine zam şoku

Ulaştırma Bakanlığı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinde yeni tarifeyi açıkladı. Yapılan düzenlemeyle fiyatlar yüzde 19,23 oranında artırıldı. Buna göre Ankara–İstanbul hattında bilet ücreti 780 TL’den 930 TL’ye yükseldi.

#2
Foto - Yeni fiyat listesi açıklandı! Yüksek hızlı tren biletlerine zam şoku

Yeni tarifeye göre bilet fiyatları; -Eskişehir–Sakarya: 565 TL -Eskişehir–Ankara: 480 TL

#3
Foto - Yeni fiyat listesi açıklandı! Yüksek hızlı tren biletlerine zam şoku

-Eskişehir–İstanbul: 600 TL -Eskişehir–Konya: 665 TL -Eskişehir–Sivas: 1.500 TL

#4
Foto - Yeni fiyat listesi açıklandı! Yüksek hızlı tren biletlerine zam şoku

Yarın başlayacak ara tatil öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamayla Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) sefer sayısında artışa gidildiğini duyurmuştu. Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, Ankara-İstanbul arasında 8 ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferi düzenlenecek. Anahat ve bölgesel trenlerde ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin ek koltuk kapasitesi sağlanacak.

reisçi denyo

Ekrem'e oy verirken düşünecektiniz onu hehehahaaa
