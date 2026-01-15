Memur seyyanen zam peşinde

Ali Yalçın, bugüne kadar yapılan 8 toplu sözleşmenin 4'ünün uzlaşmazlıkla sonuçlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:"Kararların yarısını masa, yarısını da hakem verdi. 16 yıllık sürecin 8 yılı için 'Tamam.' diyebildik. Son 2 sözleşme uyuşmazlıkla sonuçlandı. 'Ne sorun var ki?' duyarsızlığı değil, 'Gelin görüşelim.' duyarlılığı istiyoruz. 8 toplu sözleşmede tutanak tutulmadığını, hakeme elimizin boş gönderildiğini, hedeflenen enflasyon kadar bile zam verilmediğini, masada kazandığımız maddelerin sahada uygulanmadığını da gördük. Hakem, toplu sözleşmenin hukukunu korumadı. Tarafların iradesine ve mücadelesine saygı duyulmadı."