ICE’ta yapay zeka fiyaskosu: Eğitimsiz memurlar sahaya sürüldü

SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), işe alım sürecinde kullandığı yapay zekanın kurbanı oldu. Öz geçmişleri yanlış kategorize eden yazılım, hiçbir kolluk deneyimi olmayan binlerce adayı "deneyimli" sayarak sadece 4 haftalık online eğitimle sahaya gönderdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin sınır güvenliği ve göçmenlik operasyonlarından sorumlu kurumu ICE, teknoloji tarihine geçecek bir "algoritma hatasıyla" sarsılıyor. Yaklaşık 10 bin yeni personelin istihdamı için devreye sokulan yapay zeka programının, adayların yetkinliklerini ayırt edemediği ortaya çıktı.

NBC News'a konuşan yetkililer, akademide 8 haftalık sıkı bir yüz yüze eğitim alması gereken deneyimsiz personelin, yapay zeka hatasıyla "tecrübeli" statüsüne alınarak kısa süreli online eğitimlerin ardından doğrudan saha ofislerine atandığını iddia etti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun (ICE) işe alımlarda kullandığı yapay zeka programının yaptığı hata nedeniyle, çok sayıda yeni çalışanın "uygun eğitim" almadan saha ofislerine gönderildiği öne sürüldü.

NBC News'a konuşan kolluk kuvvetleri yetkilileri, ICE'ın işe alım sürecinde faydalandığı yapay zeka programı hakkında iddialarda bulundu.

ICE'ın yaklaşık 10 bin yeni çalışanın istihdam edilmesi konusunda yapay zekadan yardım aldığını belirten yetkililer, yapay zekanın iş başvurularının işlenmesinde hata yaptığını öne sürdü.

Buna göre, halihazırda kolluk kuvveti deneyimi olan yeni çalışanların 4 haftalık çevrim içi eğitime, deneyimi olmayan kişilerin ise akademide 8 haftalık yüz yüze eğitime tabi tutulması gerektiğini kaydeden yetkililer, yapay zekanın deneyimsiz kişileri de yanlışlıkla ilk kategoriye yerleştirdiğini iddia etti.

Yetkililer, adayların öz geçmişlerini kategorize etmede kullanılan yapay zekanın çevrim içi eğitim programına yerleştirdiği çoğu memurun, kolluk kuvveti deneyimi olmadan saha ofislerine gönderildiğini dile getirdi.

ICE'ın söz konusu hatayı geçen yıl işe alım sürecinin başlamasından yaklaşık bir ay sonra fark ettiğini aktaran yetkililer, bu hatanın düzeltilebilmesi için yeni çalışanların öz geçmişlerinin manuel olarak kontrol edilmesi yöntemine geçildiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca yeni çalışanların saha ofislerinde edindiği deneyimin, akademide ya da çevrim içi programlarda aldıkları eğitimden daha kapsamlı olduğuna dikkati çekti.

