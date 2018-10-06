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Silivri'deki patlamaya ilişkin İBB'den açıklama!

Silivri'deki korkutan doğal gaz boru hattı patlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den yazılı açıklama yapıldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:29
Silivri'deki patlamaya ilişkin İBB'den açıklama!

Silivri Gazitepe Mahallesi'ndeki doğalgaz hattındaki patlama sonrası çevrede yoğun duman oluşurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den Silivri’deki doğal gaz boru hattında yaşanan patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yangın boru hattının kapatılmasıyla kontrol altına alındı. Yangın İstanbul gaz dağıtımını etkilemiyor” denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri Kadıköy Mahallesi'yle Akören Mahallesi arasındaki açık arazide doğal gaz boru hattında yaşanan patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Çatalca’da açık arazide boru hattında patlama meydana geldi. Yangına İstanbul itfaiyesi Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri grupları 12 araç 45 personel ile güvenli noktada bekletiliyor. Çevreye yayılmaması için müdahale ediyor. Patlamanın İGDAŞ boru hattında olmadığı tespit edildi. Patlamanın nedeni ve hat bilgileri araştırılıyor. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok. Çatalca’da meydana gelen olay boru hattının kapatılmasıyla kontrol altına alındı. Yangın İstanbul gaz dağıtımını etkilemiyor. İtfaiye ekipleri çevre güvenliği sağlıyor" denildi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan: Tehlikeli bir durum görünmüyor

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar yaptığı açıklamada, "Güvenlik araçları burada. Şu anda gazın çıktığı görüntüsünü görüyoruz. Kontrol altına alınmış görünüyor. Güvenlikle kontrol altına alınmış. Herhangi bir can kaybı yok. Yerleşim yerlerine kesinlike uzak. Tehlikeli bir durum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 19:29
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