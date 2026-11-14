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Yaşam Silivri’de yağmur kazaya neden oldu! Cip takla atarak 50 metre sürüklendi
Yaşam

Silivri’de yağmur kazaya neden oldu! Cip takla atarak 50 metre sürüklendi

Yeniakit Publisher
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İstanbul Silivri’de yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine giren cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

İstanbul Silivri’de D-100 Karayolu’nda yağışın etkisiyle meydana gelen kazada bir cip takla attı.

 

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Çanta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 NEN 617 plakalı cip, yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine girdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, yol kenarındaki boş arazide durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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