THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Silivri'de trafik kazası

Silivri Gümüşkaya Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

22 Nisan 2018 Pazar 11:05
Silivri'de trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Silivri Gümüşyaka Mahallesi D100 Karayolu'nda 34 PK 0809 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan İsmet K. ile Coşkun B. itfaiye ekiplerince araç içersinden çıkartıldı.

Kazada ağır yaralanan İsmet K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı, hayatını kaybeden Coşkun B'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir Zümrüdüanka da Turkcell'e
    1. Bir Zümrüdüanka da Turkcell'e
    2. Sadakataşı Derneğinden Afrin halkına..
    3. Cumhurbaşkanlığı Instagram hesabı..
    4. İş yok diyenlere ders! Cirosu yüzde..
    5. Filistin için İsveç'ten yola çıkan..
    6. Türk profesör, Teksas' da keşfetti
    7. Türkiye'deki uçuşların yüzde 46'sı..
    8. Ne yaptın Edin Visca! Avrupa'nın..
    9. Efsane boksör Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    10. Sandık kuruldu, haçlı tutuştu!
    11. Ümraniye’de Misak-ı Millî Sergisi..
    12. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken..
    13. Dünyaca ünlü isim Erdoğan ile tanışmak..
    14. Arsene Wenger'in 22 yıllık Arsenal..
    15. 4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı..
    16. Yeni şehrin ilk firmasından dev..
    17. TSK'da yeni dönem
    18. İşte günün gazete manşetleri
    19. Ramazan ne zaman başlayacak?
    20. Hakkari’de kar sürprizi
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında