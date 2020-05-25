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Aktüel

Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:43:20 -
Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Caddesi'nde Abdurrahman Hatipoğlu'nun kullandığı 34 KV 4030 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Tuzla Deresi Köprüsü'nden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatipoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.


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