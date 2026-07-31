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Yerel Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı
Yerel

Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

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Memleket yolunda feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Antalya'dan Artvin'e gitmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Samsun'un Kavak ilçesinde kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü dahil 5 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.05 sıralarında Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresindeki Hacı Ömerli mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan memleketleri Artvin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin A. (48) yönetimindeki 34 EVD 795 plakalı hafif ticari araç, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yolun sağındaki bordür taşına çarpan araç, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada sürücü Hüseyin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Hasan Erkam A., Hümeyra Şeyma A., Hira Nur Şene A. ve Hatice A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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