Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

CHP’de yaşanan yolsuzluklar, parti içi tartışmalar ve çözülme süreci, yerel siyasette dikkat çeken parti değişimlerini beraberinde getiriyor. CHP’deki çürümeyi ve yolsuzluk tartışmalarını gören, aynı kadroların yeni bir parti çatısı altında eski anlayışı sürdüreceğini düşünen belediye başkanları rotasını AK Parti’ye çeviriyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye genelinde belediyelerde büyük bir değişim rüzgârı eserken sorumluluğunu üstlendikleri illere hizmet götürmek isteyen duyarlı belediye başkanları, mücadele eden duyarlı başkanlar birer birer AK Parti’nin yolunu tutuyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, konuyla ilgili gazetemize yaptığı değerlendirmede, belediyecilikte önceliğin siyasi tartışmalar değil vatandaşa hizmet olması gerektiğini belirterek, son dönemde farklı partilerden bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasının bu anlayışın bir yansıması olduğunu söyledi.