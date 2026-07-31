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Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

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Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

CHP’de yaşanan yolsuzluklar, parti içi tartışmalar ve çözülme süreci, yerel siyasette dikkat çeken parti değişimlerini beraberinde getiriyor.  CHP’deki çürümeyi ve yolsuzluk tartışmalarını gören, aynı kadroların yeni bir parti çatısı altında eski anlayışı sürdüreceğini düşünen belediye başkanları rotasını AK Parti’ye çeviriyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye genelinde belediyelerde büyük bir değişim rüzgârı eserken sorumluluğunu üstlendikleri illere hizmet götürmek isteyen duyarlı belediye başkanları, mücadele eden duyarlı başkanlar birer birer AK Parti’nin yolunu tutuyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, konuyla ilgili gazetemize yaptığı değerlendirmede, belediyecilikte önceliğin siyasi tartışmalar değil vatandaşa hizmet olması gerektiğini belirterek, son dönemde farklı partilerden bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasının bu anlayışın bir yansıması olduğunu söyledi.

#1
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

Arslan, bugün belediye başkanlarının önündeki en önemli görevin şehirlerine kalıcı eserler kazandırmak, vatandaşın beklentilerine cevap vermek ve hizmet üretmek olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

Arslan, bugün belediye başkanlarının önündeki en önemli görevin şehirlerine kalıcı eserler kazandırmak, vatandaşın beklentilerine cevap vermek ve hizmet üretmek olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

Arslan, bugün belediye başkanlarının önündeki en önemli görevin şehirlerine kalıcı eserler kazandırmak, vatandaşın beklentilerine cevap vermek ve hizmet üretmek olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

Toplumun yol, su, altyapı, ulaşım, sosyal destek ve yatırım gibi temel hizmetlere odaklanılmasını istediğini ifade eden Arslan, “Vatandaş artık yolsuzluk iddialarını, usulsüzlük tartışmalarını, kişisel çekişmeleri ve siyaset kurumunun itibarını zedeleyen gayri ahlaki davranış iddialarını duymak istemiyor.

#5
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

İnsanımız işini yapan, verdiği sözün arkasında duran, millete hesap veren ve şehrine hizmet eden yöneticiler görmek istiyor.” dedi.

#6
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

Farklı siyasi geleneklerden gelen bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye yönelmesini yalnızca bir parti değişikliği olarak değerlendirmemek gerektiğini kaydeden Arslan, bunun aynı zamanda hizmet üretme iradesinin, güçlü teşkilat yapısının ve merkezi hükümetle uyum içinde çalışma arayışının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

#7
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

AK Parti’nin Türkiye genelinde belediyecilik alanında önemli bir tecrübe oluşturduğunu belirten Arslan, sosyal belediyecilik anlayışı, altyapı ve üstyapı yatırımları ile millet odaklı hizmet politikalarının önemli bir birikim ortaya çıkardığını söyledi.

#8
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

Milletvekili Hasan Arslan, “Bugün tercihini AK Parti’den yana kullanan belediye başkanlarının ortak paydasının siyasi makamdan ziyade hizmet üretmek ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu düşünüyorum.

#9
Foto - Millet artık tartışma değil, hizmet ve eser siyaseti istiyor!

Önümüzdeki dönemde siyasette belirleyici olan söylemler değil, ortaya konulan eserler ve milletin hayatına dokunan hizmetler olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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