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Gündem Akın Gürlek'ten çifte operasyon açıklaması: Yasa dışı bahis ve uyuşturucuya darbe
Gündem

Akın Gürlek'ten çifte operasyon açıklaması: Yasa dışı bahis ve uyuşturucuya darbe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis reklamı yapan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldığını, Ambarlı Limanı'nda ise piyasa değeri yaklaşık 2,1 milyar lira olan 3 ton pregabalin ele geçirildiğini duyurdu.

Organize suç örgütleri, yasa dışı bahis çeteleri ve uyuşturucu kartelleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Soruşturmalar doğrultusunda suç örgütlerine peş peşe operasyonlar yapılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir yasa dışı bahis soruşturması ve Ambarlı Limanı'na Güney Asya'dan geldiği tespit edilen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürülen bir soruşturma hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bakan Gürlek'in X hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımız arasındaki güçlü koordinasyon ve kesintisiz iş birliğiyle, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında; vatandaşlarımızın cep telefonlarına farklı numaralar üzerinden toplu mesajlar göndererek yasa dışı bahsi teşvik eden şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geliştirilen yapay zekâ destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmaların kullanıldığı çalışmalar sonucu, başta 0850’li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlarımıza yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarına karar verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli operasyon başlatılmıştır.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir diğer soruşturmada ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda, Ambarlı Limanı’na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması hâlinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edilmiştir. Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir.

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirilmiş; olayda kullanılan tır muhafaza altına alınmış, 3 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. Suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza; operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Teknolojinin sağladığı bütün imkânları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz."

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