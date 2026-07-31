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Kadın - Aile
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Annelik estetiği yapan dikkat! Uzmanı uyardı: Tehdidi konusunda her anne için aynı plan uygulanmaz dedi

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Annelik estetiği yapan dikkat! Uzmanı uyardı: Tehdidi konusunda her anne için aynı plan uygulanmaz dedi

Gebelik, doğum ve emzirme süreci kadın vücudunda karın kası ayrılması, cilt gevşemesi, meme sarkması ve bölgesel yağlanma gibi kalıcı değişikliklere neden olabiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Kadir Berat Oyur, annelik estetiğinin tek bir ameliyat olmadığını, her hastanın ihtiyacına göre planlanan kişiye özel bir tedavi yaklaşımı olduğunu belirtti. Bu tür uygulamaları yapmak tehdit edebilir.

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Foto - Annelik estetiği yapan dikkat! Uzmanı uyardı: Tehdidi konusunda her anne için aynı plan uygulanmaz dedi

Gebelik, doğum ve emzirme süreci kadın vücudunda karın kası ayrılması, cilt gevşemesi, meme sarkması ve bölgesel yağlanma gibi kalıcı değişikliklere neden olabiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Kadir Berat Oyur, annelik estetiğinin tek bir ameliyat olmadığını, her hastanın ihtiyacına göre planlanan kişiye özel bir tedavi yaklaşımı olduğunu belirtti. Anne olmak, kadınların yaşamında hem duygusal hem de fiziksel açıdan önemli değişimlere yol açıyor. Gebelik ve emzirme döneminin ardından karın duvarında gevşeme, karın kaslarında ayrılma, memelerde hacim kaybı veya sarkma ile bel ve karın bölgesinde dirençli yağlanmalar görülebiliyor.

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Foto - Annelik estetiği yapan dikkat! Uzmanı uyardı: Tehdidi konusunda her anne için aynı plan uygulanmaz dedi

Dr. Kadir Berat Oyur, toplumda "annelik estetiği" olarak bilinen yaklaşımın kadınları farklı bir görünüme dönüştürmeyi amaçlamadığını söyledi. Oyur, bu uygulamanın temel hedefinin gebelik öncesindeki anatomik dengeyi mümkün olduğunca yeniden kazandırmak olduğunu ifade etti. TEK BİR AMELİYAT DEĞİL Modern plastik cerrahide "Mommy Makeover" olarak da adlandırılan annelik estetiği, tek bir cerrahi işlemi tanımlamıyor. Hastanın ihtiyaçlarına göre karın germe, meme dikleştirme, meme büyütme veya küçültme ve liposuction gibi farklı operasyonlar birlikte planlanabiliyor.

#3
Foto - Annelik estetiği yapan dikkat! Uzmanı uyardı: Tehdidi konusunda her anne için aynı plan uygulanmaz dedi

Dr. Oyur, uygun hastalarda bazı işlemlerin aynı seansta ve güvenli sınırlar içinde uygulanabildiğini belirterek, doğru hasta seçiminin önemine dikkat çekti. Gebelik sonrasında gelişebilen karın kası ayrılması, tıpta "diastasis recti" olarak adlandırılıyor. Bu durum yalnızca karın görünümünü değil, karın duvarının gücünü ve vücut duruşunu da etkileyebiliyor. Oyur, karın kaslarındaki ayrılmanın bazı hastalarda bel ağrısı, duruş bozukluğu ve karın bölgesinde güçsüzlük gibi sorunlara yol açabildiğini söyledi. Uygun cerrahi planlamayla estetik görünümün yanı sıra yaşam kalitesini artırabilecek fonksiyonel iyileşmeler de sağlanabileceğini vurguladı." Her kadının gebelik ve doğum sonrası yaşadığı fiziksel değişimlerin farklı olduğuna işaret eden Dr. Oyur, sosyal medyada görülen standart uygulamaların herkes için uygun olmayabileceğini belirtti.

#4
Foto - Annelik estetiği yapan dikkat! Uzmanı uyardı: Tehdidi konusunda her anne için aynı plan uygulanmaz dedi

Bazı kadınlarda yalnızca meme hacmi azalırken, bazı kişilerde karın duvarında belirgin gevşeme veya bölgesel yağlanma görülebiliyor. Bu nedenle başarılı bir sonuç için ayrıntılı muayene, doğru hasta seçimi ve kişiye özel cerrahi planlama gerekiyor. Annelik estetiği için doğumun hemen ardından ameliyat önerilmiyor. Vücudun büyük ölçüde toparlanması, emzirme sürecinin tamamlanması ve kişinin ideal kilosuna mümkün olduğunca yaklaşması bekleniyor. Yakın dönemde yeni bir gebelik düşünülmemesi de cerrahi sonucunun daha uzun süre korunmasına katkı sağlıyor. Ameliyat zamanının kişinin sağlık durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda uzman hekim tarafından belirlenmesi gerekiyor. Cerrahi tekniklerdeki gelişmeler sayesinde daha doğal sonuçların, daha kısa iyileşme sürelerinin ve daha kontrollü ameliyat süreçlerinin mümkün hale geldiğini belirten Dr. Oyur, hiçbir estetik operasyonun mucize olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Oyur, "Cerrahinin amacı kişiyi değiştirmek değil, kişinin kendi vücuduyla yeniden barışmasına yardımcı olmaktır" değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, annelerin kendilerine zaman ayırmasının ve bedenlerindeki değişimlerle ilgili destek almak istemesinin doğal bir beklenti olduğunu belirtiyor. Annelik estetiğinde temel hedefin yalnızca fiziksel görünüm değil, kişinin özgüvenini ve yaşam kalitesini desteklemek olduğu ifade ediliyor.

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