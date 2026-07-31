Annelik estetiği yapan dikkat! Uzmanı uyardı: Tehdidi konusunda her anne için aynı plan uygulanmaz dedi

Bazı kadınlarda yalnızca meme hacmi azalırken, bazı kişilerde karın duvarında belirgin gevşeme veya bölgesel yağlanma görülebiliyor. Bu nedenle başarılı bir sonuç için ayrıntılı muayene, doğru hasta seçimi ve kişiye özel cerrahi planlama gerekiyor. Annelik estetiği için doğumun hemen ardından ameliyat önerilmiyor. Vücudun büyük ölçüde toparlanması, emzirme sürecinin tamamlanması ve kişinin ideal kilosuna mümkün olduğunca yaklaşması bekleniyor. Yakın dönemde yeni bir gebelik düşünülmemesi de cerrahi sonucunun daha uzun süre korunmasına katkı sağlıyor. Ameliyat zamanının kişinin sağlık durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda uzman hekim tarafından belirlenmesi gerekiyor. Cerrahi tekniklerdeki gelişmeler sayesinde daha doğal sonuçların, daha kısa iyileşme sürelerinin ve daha kontrollü ameliyat süreçlerinin mümkün hale geldiğini belirten Dr. Oyur, hiçbir estetik operasyonun mucize olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Oyur, "Cerrahinin amacı kişiyi değiştirmek değil, kişinin kendi vücuduyla yeniden barışmasına yardımcı olmaktır" değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, annelerin kendilerine zaman ayırmasının ve bedenlerindeki değişimlerle ilgili destek almak istemesinin doğal bir beklenti olduğunu belirtiyor. Annelik estetiğinde temel hedefin yalnızca fiziksel görünüm değil, kişinin özgüvenini ve yaşam kalitesini desteklemek olduğu ifade ediliyor.