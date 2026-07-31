Annelik estetiği yapan dikkat! Uzmanı uyardı: Tehdidi konusunda her anne için aynı plan uygulanmaz dedi
Gebelik, doğum ve emzirme süreci kadın vücudunda karın kası ayrılması, cilt gevşemesi, meme sarkması ve bölgesel yağlanma gibi kalıcı değişikliklere neden olabiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Kadir Berat Oyur, annelik estetiğinin tek bir ameliyat olmadığını, her hastanın ihtiyacına göre planlanan kişiye özel bir tedavi yaklaşımı olduğunu belirtti. Bu tür uygulamaları yapmak tehdit edebilir.