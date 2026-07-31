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Gündem İran ordusu ABD ekipmanının bulunduğu üssü hedef aldı
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İran ordusu ABD ekipmanının bulunduğu üssü hedef aldı

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İran ordusu ABD ekipmanının bulunduğu üssü hedef aldı

İran İslam Cumhuriyeti ordusu, Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nde ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depolarının kamikaze İHA'larla hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının, Keşm Adası'ndaki sivil bir eve yönelik saldırıya misilleme olduğu belirtildi.

İran İslam Cumhuriyeti ordusu, Kuveyt'te bulunan ve ABD ordusunun kullandığı Ahmed el-Cabir Hava Üssü'ne yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, saldırının ABD'ye ait askeri unsurların bulunduğu üsse yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

"Misilleme olarak düzenlendi"

İran ordusunun açıklamasında, operasyonun Keşm Adası'nda sivil bir evin hedef alınmasına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının misilleme niteliği taşıdığı vurgulanırken, operasyonun önceden belirlenen askeri hedeflere yönelik planlandığı ifade edildi.

Kritik askeri noktaların hedef alındığı açıklandı

İran'ın açıklamasına göre Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depoları kamikaze İHA'larla hedef alındı.

Operasyonun sonuçlarına ilişkin ise herhangi bir hasar veya can kaybı bilgisi paylaşılmadı.

ABD için stratejik üslerden biri

Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nün, ABD'nin Körfez bölgesindeki hava operasyonları ve gözetleme faaliyetlerinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Üs, bölgede konuşlu ABD kuvvetlerine hava desteği sağlanmasının yanı sıra keşif ve lojistik faaliyetlerde de kritik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İran tarafından yapılan açıklamaya ilişkin ABD makamlarından ise henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

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