'Mursi'yi koruyamadık,sıra Gannuşi'de mi?'

Şevki Yılmaz, kaleme aldığı çarpıcı yazısında küresel emperyalizmin ve işbirlikçi rejimlerin İslam dünyası üzerindeki zulümlerine dikkat çekerek, Tunus'un efsanevi lideri Raşid Gannuşi'nin onurlu mücadelesini gündeme taşıyor.

Batı sömürgeciliğinin ve yerli işbirlikçilerin acımasız çarkları arasında ezilen Tunus'ta, 85 yaşındaki efsanevi lider Raşid Gannuşi’den günlerdir haber alınamıyor. Şevki Yılmaz, ölümle burun buruna gelen bir liderin etrafında örülen bu tüyler ürperten sessizliğe karşı adeta isyan ederek tüm vicdanlara sesleniyor: "Mursimizi zindanlarda katleden işbirlikçiler örneği Allah aşkına tekrar yaşanmasın!"

Peki, hastaneye kaldırıldığı söylenip aniden sırra kadem basan bu büyük dava adamı aslında kimlerin elinde esir tutuluyor? Küresel çeteler ve onlara uşaklık eden rejimler, yarım asırlık bir uyanış hareketinin liderini yok ederek neyin intikamını alıyor? Söz konusu Müslümanların canı olunca mangalda kül bırakmayan sözde insan hakları örgütleri bu korkunç infaz senaryosuna neden göz yumuyor? Ve en önemlisi, Türkiye'nin öncülüğünde kurularak tüm bu vahşi sömürü düzenini yerle bir edecek o büyük "İslam Birliği" ufukta nasıl şekilleniyor?

Osmanlı Hilafeti (Dünya İslami Liderliği) yıkılınca, Dünya’yı beşli çete aralarında taksim ederek din, dil, ırk ayırmadan tüm mazlumlarının kanını emmeye tüm yerüstü ve yeraltı zenginliklerini sömürmeye devam ediyorlar!

Bu katil, cani, sömürgeci, sabıkalı ülkelerden biri de Fransa’dır!

Tam 14 Afrika ülkesini silah zoruyla, uşakları eliyle müstemleke yaparak açlığa, yoksulluğa mahkûm etmeye devam ediyor!

Bu ülkelerden biri de Osmanlı hayranı, Türkiye dostu Tunus ve varlık içinde yokluk çeken mazlum halkıdır!

Bayrağını bile ülkemizin bayrağına benzeten Tunuş, dış işgalden kurtulsa da Mısır, Ürdün, Cezayir, Libya vb.leri gibi iç işgalden halen kurtulamadı!

Bu ülkeler; Türkiye’nin tek parti dönemindeki mandacı ve istibdatçı zihniyetin ülkemize yaşattığı o ağır zulümleri yaşıyorlar adeta...

Bu Mandacı işgale Mursi, Rahman izami, Abbas Medeni gibi başkaldıran liderden biri de Raşid Gannuşi'dir!

Bugün küresel sömürgecilerin uşakları tarafından tutsak edilen Gannuşi; iktisadi ve siyasi İstiklal Mücadelesinin ilk temellerini 1972'de attı, ardından 1981'de resmen kurduğu ve 1989'da adını ("uyanış", "yeniden doğuş") manasına gelen ''NAHDA HAREKETİ'' olarak değiştirdiği siyasi mücadeleye soyunarak Tunus’ta iktidara gelmişti!

Biz de kendisiyle 80'li yıllarda Türkiyemizin tam bağımsızlık Mücadelesinin Lideri Prof. Necmeddin Erbakan Hocamızla beraber Muammer Kaddafi’nin davetiyle gittiğimiz Libya’daki toplantıda tanışmıştık!

O dönem Hicret yıllarında yaşadığı İngiltere’den gelerek toplantıya iştirak etmişti!

Ezanın ve belli yaş altındaki genç hanımlara örtünmenin yasak olduğu Habib Burgiba ve Zeynel Abidin Bin Ali dönemlerinden sonra Tunus ve halkı bu zulümlerden kurtulacak diye sevinmiştik!

Tunus’un mandacı zihniyeti, Fransa adına Gannuşi ve ekibini tasfiye ettirerek sevinçlerimizi kursağımızda bıraktı!



Lider Raşid Gannuşi’yi zindana attılar!

17 Nisan 2023’ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi şu an 85 yaşında, ağır hastalıkların pençesinde ve özellikle parkinsonla mücadelesine rağmen hareketin liderliğinin ruhunu ve mücadele azmini kaybetmeyerek zindanda açlık grevine dahi başlamıştı.

Sadece Tunusluların değil; tam bağımsız, özgür bir halk olma kavgası veren halkların örnek mücadele Lideri olan Gannuşi en ağır şartlarda hayatta kalma mücadelesi verirken şimdi en son gelen haberlere göre kendisinden 10 gündür haber alınamıyor.

Zalim rejim tarafından kendisine isnat edilen suçlar sonrası düzmece yargılamadan sonra Gannuşi'ye verilen cezaların toplamı müebbet hapse ek olarak tam 100 yıl.

Tunus'un bu işbirlikçi yönetiminin 85 yaşındaki Gannuşi ve dava arkadaşları üst düzey yönetim kadrolarından ne kadar korktuğunu siz tahayyül edin.

Tüm ağır şartlara rağmen açlık grevi yapan ve akabinde ''hastaneye kaldırıldı'' denilerek ailesinden saklanan, ailesi ve avukatların ısrarlı takiplerine rağmen ilgili hastanede olmadığı ortaya çıkan Gannuşi nerededir? Ailesi feryat ederek, kızları sosyal medya hesaplarından bu kabul edilemez durumu kamuoyuyla paylaşarak ''BABAMIZ NEREDE?'' diye uluslararası kamuoyuna sesleniyor!

NAHDA Hareketi'de yayınladığı açıklamayla tüm uluslararası kuruluşlara seslendi ve ilgili kurumların harekete geçirilmesi çağrısında bulundu!

Evet!

Gannuşi Nerededir?

İşbirlikçi Tunus yönetimi hesap vermek zorundadır!

Türkiyemiz başta olmak üzere; Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, küresel insan hakları örgütleri harekete geçmelidir!

Mursimizi zindanlarda katleden işbirlikçiler örneği Allah aşkına tekrar yaşanmasın!

Rahman Nizami'leri ve Mursilerimizi koruyamadık!

Allahaşkına Gannuşimize sahip çıkalım!

Siyonit İtrail’in zulümüne denk tıpkı hain Esad zalimlerinin Suriye’de yaptığı ve zalim Sisi’nin yapmaya devam ettiği Mısır zindanlarındaki insanlık dışı işkenceler gibi Tunus Zindanlarında vatansever kadrolar aynı işkenceler altında hayatlarını kaybediyorlar!

Nerede İnsan Hakları Örgütleri?

İki yüzlü kuruluşlar!

Tüm bu zulümlerin sona ereceği, İslam Ülkelerinin sömürgeci vahşi Batılı devletlerin tahakkümlerinden kurtulacağı günler yakındır. Hakk'a bağlı, halkına hizmetkar yöneticilerin işbaşına gelip İslam Birliği'ni kuracağı günler de yakındır.

Bu konuda Türkiye öncü ülke olarak askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda İslam ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri arasında işbirliklerini arttırmaya ve İttihadi İslam’ın temellerini oluşturmaya devam etmektedir.

Rahmetli Said-i Nursi’nin ifade ettiği gibi;

“Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadâsı olacaktır!”

O sadâyı asla susturamayacaklar!

Rabbimiz, Alem-i İslam'ı çepeçevre kuşatan işbirlikçi yönetimlerden; halkı Müslüman olan ülkeleri an kariybuzzaman kurtarsın. Mazlum halklara (başta Gazzemiz ve Doğu Türkistan olmak üzere) ellerimizle nusretini ulaştırsın. Aminnn