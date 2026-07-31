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Hatay’da

Hatay’da Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) “İki İnsan Bir Hayat Projesi” kapsamında 500 bin liralık çeyiz desteğine hak kazanan çift, düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

#1
Foto - Hatay’da

İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende, İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık, Kasım Kılıç (25) ile Esma Nur Sözer (22) çiftinin nikahını kıydı.

#2
Foto - Hatay’da

Çifte mutluluk dileyen Fındık, 500 bin liralık temsili çeki takdim etti. İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Yalçın, gazetecilere, proje kapsamında Hatay'da 7'nci çifti evlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

#3
Foto - Hatay’da

Sağlanan 500 bin liralık çeyiz desteğinin çifte hayırlı olmasını dileyen Yalçın, "Çiftlerimiz bu parayla genelde düğün masraflarını karşılıyor, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

#4
Foto - Hatay’da

Gelin Esma Nur Sözer de çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. Haberleri izlerken kampanyadan haberdar olduklarını anlatan Sözer, destek sayesinde yuvalarını kuracaklarını belirtti. Damat Kılıç ise kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.

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