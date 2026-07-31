Mısır'daki İHA saldırısını İran mı yaptı? Tahran'dan resmi açıklama geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda meydana gelen insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla ilgili İran'a yöneltilen iddialara yanıt verdi.

İran basınında yer alan açıklamalara göre Bekayi, Tahran yönetiminin Mısır'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, saldırıyla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söyledi.

"Kesinlikle reddediyoruz"

Bekayi açıklamasında, "İran'ın, Mısır'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saygılı politikası herkesçe açıktır. Dimyat saldırılarıyla herhangi bir ilgimiz olduğunu kesinlikle reddediyoruz. İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Saldırının arka planına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekayi, bölge ülkeleri arasında gerilim oluşturmayı hedefleyen olası "sahte bayrak" operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Erakçi'den dikkat çeken mesaj

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de daha önce yaptığı açıklamada, Mısır'ın güvenliğinin İran açısından büyük önem taşıdığını belirterek, İsrail'in bölgedeki provokasyonlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.

Dimyat Limanı'nda neler yaşandı?

Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını açıklamıştı.

Daha sonra Mısır Bakanlar Kurulu tarafından yapılan ilk değerlendirmede, yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu meydana geldiği ifade edildi. Liman İdaresi ise saldırının ardından limandaki faaliyetlerin sürdüğünü duyurdu.

Trump da açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yönelik saldırının İran bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." cevabını verdi.

Trump ayrıca saldırının farklı bir grup tarafından gerçekleştirildiğinin kendilerine iletildiğini ve bu grup tarafından özür mesajı gönderildiğini öne sürerken, buna rağmen saldırıya karşılık vermek zorunda olduklarını söyledi.

Ensarullah iddiaları reddetti

Yemen'deki Ensarullah hareketi ise Mısır'ın Dimyat Limanı'ndaki saldırıyla ilgileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin güvenli olduğu belirtilirken, saldırıyla ilgili kendilerine yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.