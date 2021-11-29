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Dünya Silivri'de çıkan yangın söndürüldü
Dünya

Silivri'de çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:35:00 -
Silivri'de çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de bir binanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alibey Mahallesi Özkan Taşkın Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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