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Aktüel Silivri'de 5. kattaki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Aktüel

Silivri'de 5. kattaki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:02:09 -
Silivri'de 5. kattaki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Silivri'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 77 yaşındaki Günay Yalın, hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki bir sitede oturan Yalın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cesedi morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı.

Yalın'ın alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

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