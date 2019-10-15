Silinen Bağkur günleri nasıl geri alınır mı

Bağ Kur borçlarının silinmesiyle birlikte dondurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale getirilebilmesi için vatandaşların ihya işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin, Bağ Kur borçlarının silinebilmesi ve silinen dönemlere ait hizmet sürelerinin ihya edilmesi belirli dönemlerde çıkarılan kanunlara göre yapılabilmektedir. Peki silinmiş Bağkur günleri nasıl geri alınır?

Son olarak 2015'te çıkarılan torba kanun ile Bağ-Kur prim borcu 12 ay ve daha fazla olanların bu borçları silinmiş ve hizmetleri dondurulmuştu.Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre bu borçlardan kurtulan vatandaşlar çalışmaya ve prim ödemeye devam ettiler. Biriken primlerini ise şimdi emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Ancak eğer eksik primleri varsa onlar için bir fırsat var. Daha önce silinen ve dondurulan hizmet günlerini yeniden canlandırarak (ihya) emeklilik hesabına katabiliyorlar. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olabiliyorlar. Bu işlem için hak sahiplerinin dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekiyor.

Silinen Bağkur günlerini geri alma işlemleri için yasanın güncel olması gerekmektedir. Geçmişte çıkarılmış olan ihya yasası günümüzde geçerli olmamaktadır. Yasalar kapsamında geçmiş yıllara ait Bağkur prim borçlarını sildirmiş olan vatandaşlar, bu dönemlerini emekliliğe ekleyebilmektedir. Silinmiş olan Bağkur borçlarının ihya edilmesi için vatandaşların bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekmektedir.

Bağkur ihya emeklilikten nasıl faydalanılır?

İhya işlemlerinin yasada belirlenmiş süreler içinde yapılması gerekmektedir.

Vatandaşın başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Hazırlanan dilekçe ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmak gerekmektedir.

İhya işlemlerinin mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gerekmektedir. Bağkur borcu silinmiş olan vatandaşların borç ödedikleri dönemlerin yeniden sayılması için taleplerini belirli süreler için yapması gerekmektedir.

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