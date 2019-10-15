0553 313 94 23

Silinen Bağkur günleri nasıl geri alınır mı

Bağkur emeklilik nasıl olur? BağKur borçlarının silinmesiyle birlikte dondurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale getirilebilmesi için vatandaşların ihya işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin, Bağ Kur borçlarının silinebilmesi ve silinen dönemlere ait hizmet sürelerinin ihya edilmesi belirli dönemlerde çıkarılan kanunlara göre yapılabilmektedir. Peki silinmiş Bağkur günleri nasıl geri alınır?

15 Ekim 2019 Salı 12:40
Silinen Bağkur günleri nasıl geri alınır mı

Bağ Kur borçlarının silinmesiyle birlikte dondurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale getirilebilmesi için vatandaşların ihya işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin, Bağ Kur borçlarının silinebilmesi ve silinen dönemlere ait hizmet sürelerinin ihya edilmesi belirli dönemlerde çıkarılan kanunlara göre yapılabilmektedir. Peki silinmiş Bağkur günleri nasıl geri alınır? 

Son olarak 2015'te çıkarılan torba kanun ile Bağ-Kur prim borcu 12 ay ve daha fazla olanların bu borçları silinmiş ve hizmetleri dondurulmuştu.Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre bu borçlardan kurtulan vatandaşlar çalışmaya ve prim ödemeye devam ettiler. Biriken primlerini ise şimdi emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Ancak eğer eksik primleri varsa onlar için bir fırsat var. Daha önce silinen ve dondurulan hizmet günlerini yeniden canlandırarak (ihya) emeklilik hesabına katabiliyorlar. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olabiliyorlar. Bu işlem için hak sahiplerinin dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekiyor. 

Silinen Bağkur günlerini geri alma işlemleri için yasanın güncel olması gerekmektedir. Geçmişte çıkarılmış olan ihya yasası günümüzde geçerli olmamaktadır. Yasalar kapsamında geçmiş yıllara ait Bağkur prim borçlarını sildirmiş olan vatandaşlar, bu dönemlerini emekliliğe ekleyebilmektedir. Silinmiş olan Bağkur borçlarının ihya edilmesi için vatandaşların bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekmektedir. 

Bağkur ihya emeklilikten nasıl faydalanılır?

İhya işlemlerinin yasada belirlenmiş süreler içinde yapılması gerekmektedir.

Vatandaşın başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Hazırlanan dilekçe ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmak gerekmektedir.

İhya işlemlerinin mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gerekmektedir. Bağkur borcu silinmiş olan vatandaşların borç ödedikleri dönemlerin yeniden sayılması için taleplerini belirli süreler için yapması gerekmektedir.

Geriye dönük sigorta boşlukları nasıl tamamlanır | Geriye dönük sigorta primi ödenebilir mi?

Eksik sigorta primi hesaplama eksik yatırılan prim günü borçlanarak yatırılır mı?

Emeklilik prim günü yıl şartı nedir? Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum?

Eksik yatırılan prim nasıl doldurulur

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:40
  1. Silinen Bağkur günleri nasıl geri alınır mı
  2. Bağkur ihya emeklilikten nasıl faydalanılır?
  3. silinen bağkur günleri nasıl öğrenirim
  4. bağkur ihya borcu hesaplama
  5. bağkur ihya 2019
  6. bağkur ihya hesaplama 2019
  7. bağkur ihya borcu hesaplama 2019
  8. 7143 bağkur ihya
  9. 7143 bağkur ihya hesaplama
  10. bağkur prim borcu
  11. bağkur emeklilik nasıl olur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi
    1. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    2. Şehit polisin cenazesi törenle..
    3. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    4. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    5. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    6. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    7. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    8. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    9. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    10. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    11. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    12. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    13. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    14. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    15. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    16. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    17. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    18. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    19. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    20. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    21. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    22. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    23. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    24. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    25. Teröristler bir kez daha sivillere..
    26. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    27. Cep telefonu kullananları..
    28. Dualarımız Mehmetçik için
    29. Ekmek parası için çalışırken..
    30. Balıkesir’de sudan 16 milyon liralık..
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!