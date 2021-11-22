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Dünya Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek
Dünya

Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

Şili'de düzenlenen genel seçimlerde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını elde edememesi nedeniyle ikinci tur seçimlerine gidilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 06:10:00 -
Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, yüzde 80'i açılan sandık sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı 55 yaşındaki Jose Antonio Kast yüzde 28,15, "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü 35 yaşındaki Gabriel Boric yüzde 25,32 oy aldı.

Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması sebebiyle ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek devlet başkanı ve yardımcısını ikinci tur seçimleri belirleyecek. Bu seçimlerde en yüksek oyu alan sağcı aday Kast ile solcu aday Boric 19 Aralık'ta ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Diğer adaylar, Halkın Partisi'nin adayı Franco Parisi yüzde 13,19, "Haydi Şili" ittifakının adayı Sebastian Sichel yüzde 12,39, Hıristiyan Demokrat Parti'nin adayı Yasna Provoste yüzde 11,87, Yenilikçi Parti'nin adayı Marco Enriquez-Ominami yüzde 7,62 ve Vatansever Birliği'nin adayı Eduardo Artes yüzde 1,45 oy aldı.

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