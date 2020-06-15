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Aktüel

Şili’de OHAL 90 gün uzatıldı

Şili’de korona virüs salgını nedeniyle 18 Mart’ta ilan edilen OHAL 90 gün daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 22:47:09 -
Şili’de OHAL 90 gün uzatıldı

Şili’de korona virüs salgını nedeniyle 18 Mart’ta ilan edilen OHAL 90 gün daha uzatıldı.


Güney Amerika’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Şili’de korona virüs salgını nedeni ile 18 Mart tarihinde ilan edilen OHAL 90 gün daha uzatıldı. Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yaptığı açıklamada Mart ayından bu yana devam eden OHAL’in korona virüs salgınının kontrol altına alınamaması nedeni ile 90 gün daha uzatıldığını duyurdu.


Hükümet tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bugün 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla Devlet Başkanı Sebastin Piera, Anayasa’da yer alan istisnai ulusal felaketler maddesini kullanarak, devam eden OHAL durumunun 90 gün daha uzatılmasına karar verdi" denildi.


Şili’de son 24 saatte 5 bin 143 yeni korona vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 179 bin 436’ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte 39 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 3 bin 382’ye yükseldi.

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