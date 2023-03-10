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Dünya Şili'de öğrenciler polisle çatıştı
Dünya

Şili'de öğrenciler polisle çatıştı

Güney Amerika ülkesi Şili'de eğitim koşullarını protesto eden yüzlerce öğrenci güvenlik güçleriyle çatıştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 08:16:00 -
Şili'de öğrenciler polisle çatıştı

Başkent Santiago'nun merkezinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenci grupları, "sırt çantası" (mochilazo) adını koydukları gösteri düzenledi.

Caddede barikat kuran ve molotofkokteyli atan öğrencilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Protestocular, "Kahrolsun ticari eğitim" ve "ders dönüşü mücadeleye devam" dövizleri taşıdı.

EFE haber ajansına konuşan 15 yaşındaki Manuel Ibarra isimli öğrenci, ülkedeki onurlu eğitimin eşit düzeyde olmadığını belirterek, "Çökmekte olan bir altyapımız var ve eğer bu Santiago'da oluyorsa, diğer bölgelerde nasıl oluyor siz düşünün. Her zaman olduğu gibi aynı kararlılıkla bu yıl yeniden seferber olacağız." ifadesini kullandı.

Şili hükümeti, en acil ihtiyaçların karşılanması için yıl sonuna kadar yaklaşık 306 milyon dolar tutarında eğitime katkı planı yapacağını duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şili'de öğrenciler dönemsel olarak eğitim koşullarını protesto ediyor ve güvenlik güçleriyle yer yer şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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