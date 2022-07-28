Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şili'de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Depremde can veya mal kaybına dair bilgi aktarılmadı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Can ve mal kaybı bilgisi verilmedi
EMSC, depremin merkez üssünün Antofagasta kentinin 243 kilometre kuzeydoğusunda 82 kilometre derinlikte olduğunu aktardı.
İHA'nın haberine göre, depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmedi.