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Yerel Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yerel

Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Depremde can veya mal kaybına dair bilgi aktarılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 08:09:00 -
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Can ve mal kaybı bilgisi verilmedi

EMSC, depremin merkez üssünün Antofagasta kentinin 243 kilometre kuzeydoğusunda 82 kilometre derinlikte olduğunu aktardı.

İHA'nın haberine göre, depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmedi.

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