Şili, Bolivya ve Panama'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 220, Bolivya'da 8 bin 228, Orta Amerika ülkesi Panama'da 2 bin 463'e yükseldi.



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 220'ye çıktı.



Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1753 artışla 477 bin 769'a, iyileşenlerin sayısı 450 bin 297'ye ulaştı.



Nüfusu 19 milyona yaklaşan Şili, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 14'üncü ülke" konumunda bulunuyor.



- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 36 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 228'e yükseldi.



Vaka sayısının 263 artarak 137 bin 969'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 99 bin 812 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.



- Panama



Panama basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15 artarak 2 bin 463'e, vaka sayısı da 754 artışla 118 bin 54'e ulaştı.



Ülkede şimdiye kadar 94 bin 391 kişi de iyileşti.