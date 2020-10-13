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Aktüel Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:04:52 -
Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 396'ya, Bolivya'da 8 bin 326'ya ve Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 3 bin 410'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 396'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı 1392 artışla 484 bin 280'e, iyileşenlerin sayısı ise 456 bin 499'a ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 326'ya yükseldi.

Vaka sayısının 121 artarak 138 bin 695'e çıktığı Bolivya'da, bugüne kadar 101 bin 523 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 artarak 3 bin 410'a, vaka sayısı da 554 artışla 98 bin 380'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 87 bin 744 kişi iyileşti.

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