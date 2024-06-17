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Yerel 'Silahlı yağma' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı
Yerel

'Silahlı yağma' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 09:27:00 -
'Silahlı yağma' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan 25 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

 Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan 25 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada 'silahlı yağma' suçundan hakkında 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.T.'yi yakalamak için çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada ekipler, 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı R.T.'yi gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

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