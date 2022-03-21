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Yerel Silahlı, sopalı kavga! Yaralılar var
Yerel

Silahlı, sopalı kavga! Yaralılar var

Eskişehir'de silah ve sopanın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 16:10:00 -
Silahlı, sopalı kavga! Yaralılar var

Eskişehir'de silah ve sopanın kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa B. başına aldığı sopa darbesiyle, Abdullah K. ise bacağından silahla vurularak yaralandı.

Sefa B, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Abdullah K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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