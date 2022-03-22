Silahlı saldırıların yaşandığı ülkede sokağa çıkma yasağı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle yeniden "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle 2 bölgede 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Hükümetin bölgelerde yaşanan şiddet olaylarını kınadığına işaret eden Aruwan, "Bu karar son zamanlarda Jema'a ve Kaura bölgelerindeki can ve mallara yönelik yakın tehdit ve düzenin bozulmasını önlemek için alındı." ifadesini kullandı.

Silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, eyaletin Kaura bölgesinde düzenlenen saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Kabileler arasında çatışmalar

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.