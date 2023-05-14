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Yerel Silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yerel

Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-14 16:47:00 -
Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1318 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre Mahmut Demir sokakta ilerlerken silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada zanlının H.K. olduğunu belirledi.

Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öldürülen şahsın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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