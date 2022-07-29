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Yerel Silahlı saldırı olayına karışan şüpheliler yakalandı
Yerel

Silahlı saldırı olayına karışan şüpheliler yakalandı

Adana’da silahlı saldırı olayına karışarak bir kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu belirlenen 3 şüpheli kaçtıkları otomobil ile kovalamaca sonucunda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 02:22:00 -
Silahlı saldırı olayına karışan şüpheliler yakalandı

İsmi öğrenilemeyen 3 kişi, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde Orhan K.’ya silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaraladı. Ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevrede güvenlik kamerasında çalışma yapan cinayet polisleri, şüphelilerin 01 CYA 77 plakalı otomobil ile kaçtığını ve aracın kiralık olduğunu tespit etti.

Kiralama şirketine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araç takip sistemi üzerinden şüphelilerin yerini tespit etti. Seyir halinde olan şüpheliler, polisleri fark edince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamanın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önleri kesilerek durduruldu. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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