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Silahlı örgüt itiraf etti: Camiyi biz bombaladık

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan camiye silahlı bir grup tarafından saldırı düzenledi. Saldırı sonrası yakalanan grup üyeleri, camiyi bombaladıklarını itiraf etti.

26 Ocak 2019 Cumartesi 03:14
Silahlı örgüt itiraf etti: Camiyi biz bombaladık

Amerika’da silahlı bir grubun üyeleri Minnesota’da bir camiye boru bombası atarak saldırı düzenlediklerini itiraf etti.

ABD silahlı bir grubun üyeleri, Müslümanları korkutarak ABD’den kaçırmak amacıyla, Minnesota eyaletinde bir camiye boru bombası attıklarını kabul etti. AP’nin haberine göre, ABD vatandaşı Micheal McWhorter (29) ve Joe Morris (23), Minnesota eyaleti Bloomington bölgesindeki Dar el-Faruk İslam Merkezi’ne Ağustos 2017’de düzenledikleri bombalı saldırının yanı sıra bir kürtaj merkezine başarısız bir saldırı girişimi, silahlı soygun ve diğer suçları üstlendi.

“ABD’de hoş karşılanmayacağı mesajını vermek”

İtiraflarda, saldırganların “Müslümanların dinlerini serbest yaşamasına müdahale ve Müslümanlara ABD’de hoş karşılanmayacağı mesajını vermek” amacıyla saldırıyı düzenlediklerine yer verildi. Saldırganların, ayrıca bir kürtaj merkezine attığı boru bombasının patlamadığı ve birkaç silahlı soyguna karıştıkları belirtildi. ABD’nin Minnesota eyaletinde, Ağustos 2017’de Dar el-Faruk İslam Merkezi’ne bombalı saldırı düzenlenmişti.

Grubun lideri gözaltında

Haberde, saldırıyı organize eden “Beyaz Tavşanlar” isimli grubun lideri Micheal Hari’nin (47) de İllinois’da gözaltında tutulduğu ifade edildi. Zanlılar, itiraflarında İllinois eyaletinden yaklaşık 800 kilometre otomobil yolculuğunun ardından Minnesota’ya geldiklerini ve ardından grubun liderinin verdiği, içinde bir gaz karışımı bulunan boru bombasını sabah namazı öncesinde caminin camını kırarak içeriye attığını anlattı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 03:14
  1. ABD
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