Silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesinde meydana geldi. Muhammed Kara ile kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kara, tartışmanın büyümesi üzerine ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kara, kardeşi A.K. tarafından otomobille hastaneye götürüldü. 3 çocuk babası Kara, doktorların tüm müdahalesi rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye akın eden ailesi ve yakınları Kara'nın ölüm haberi ile sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.