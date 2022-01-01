Silahlı gruplara operasyon: 10 ölü!
Nijerya ordusunun, yasadışı silahlı gruplara düzenlendiği operasyonda çıkan çatışma sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya ordusu, yasadışı silahlı grupların sığındığı Anambra'daki Ochan ormanına operasyon düzenledi.
Nijerya medyasında yer alan haberlere göre, ormanlık bölgede düzenlenen operasyonda adam kaçırma suçlarına karıştıkların belirtilen 10 kişinin çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
Operasyonda silahlı gruptan birkaç kişinin yaralandığı, 5 kişinin de yakalandığı kaydedildi.
Yakalanan şüphelilerin, yakın zamanda bölgedeki bazı adam kaçırma vakalarının arkasında olduklarını itiraf ettiği belirtildi.