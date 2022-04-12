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Dünya Silahlı çeteler köyleri bastı: 150 ölü!
Dünya

Silahlı çeteler köyleri bastı: 150 ölü!

Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde suç çetelerinin köylere düzenlediği baskında en az 150 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 13:22:00 -
Silahlı çeteler köyleri bastı: 150 ölü!

Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde suç çetelerinin köylere düzenlediği baskında en az 150 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Nijeryalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 kişi öldürülürken 70 kişi de yaralandı.

Bölge kaynakları ise ölü sayısının 150 olduğunu belirtiyor.

Öldürülen sivillerin toplam 9 köyden kaçırıldığı ve infaz edildiği ifade ediliyor.

Nijerya'nın kuzey ve orta eyaletlerinde aktif olan suç çeteleri, genellikle köyleri basarak sivillerin mallarını yağmalıyor ve sivilleri katlediyor.

Nijerya ordusunun, çetelerin saldırılarını önleme konusunda yetersiz kaldığı ve suç çetelerinin rahat bir şekilde hareket edebildiği dikkat çekiyor.

Bölgede geçtiğimiz süreçte de onlarca köy basılmış ve suç çeteleri yüzlerce sivili katletmişti.

Kaynak: Mepa News

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