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Dünya Silahlanıyorlar! 'Soğuk Savaş' itirafı
Dünya

Silahlanıyorlar! 'Soğuk Savaş' itirafı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 4 yılda İngiliz ordusuna 16,5 milyar sterlinlik ek bütçe sağlayarak, savunma harcamalarını son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:18:00 - 2020-11-19 18:23:15
Silahlanıyorlar! 'Soğuk Savaş' itirafı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 4 senede İngiliz ordusuna 16,5 milyar sterlinlik ek bütçe sağlayarak, savunma harcamalarını son 30 senenin en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldıklarını bildirdi. Johnson, dünyanın Soğuk Savaş döneminden sonraki 'en tehlikeli' ve 'en rekabetçi' koşullarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Tarihimize uygun davranmak ve müttefiklerimizin yanında durabilmek için her alanda iyileştirme yapmamız gerekiyor." dedi.

Başbakan Johnson, Avam Kamarasında çevrimiçi yaptığı konuşmada, ülkesinde savunma bütçesini kısma döneminin artık sona erdiğine işaret ederek, savunma bütçesinin 4 sene süre ile her yıl yüzde 10 artırılacağını belirtti.

Johnson, bütçe artışının 4 yıl içinde yaklaşık 16,5 milyar sterlin olacağını, oluşturulacak yeni savunma yatırımları ile İngiltere'nin NATO'daki lider rolünü pekiştireceğini söyledi.

Ek bütçenin uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerinde de kullanılacağı bilgisini veren Johnson, bu kaynakla oluşturulacak yeni yatırımların senelik 10 bin olmak üzere toplamda 40 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacağını bildirdi.

Boris Johnson, ülkede gemi yapımı çalışmalarının canlanmasına destek olunacağını ve bununla Kraliyet Donanması gemilerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hedeflerinin yeni savunma yatırımları ile İngiltere'nin küresel gücünü arttırmak olduğunu belirten Johnson, bu kararı pandemiye rağmen aldıklarını ve önceliklerinin ülkenin savunması olduğunu söyledi.

Johnson, dünyanın Soğuk Savaş döneminden sonraki "en tehlikeli" ve "en rekabetçi" koşullarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Tarihimize uygun davranmak ve müttefiklerimizin yanında durabilmek için her alanda iyileştirme yapmamız gerekiyor. Bu, geri çekilme dönemini sonlandırma, silahlı kuvvetlerimizi dönüştürme, küresel nüfuzumuzu güçlendirme, ülkemizi birleştirip üst seviyeye çıkarma, yeni teknolojiye öncülük etme ile halkımızı ve yaşam tarzımızı savunma fırsatıdır." dedi.

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