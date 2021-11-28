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Yerel Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı
Yerel

Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

Kocaeli'de silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:46:00 -
Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

Olay, 26 Kasım gecesi İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs, Ş.Ö. ve E.Ö. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.K., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 27 Kasım gecesi ise Ş.Ö ve E.Ö. isimli zanlılar suç aletleriyle beraber yakalandı. Polis ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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