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Yerel Silahla oynamanın sonucu: 3 yaşındaki çocuk kendisini vurdu
Yerel

Silahla oynamanın sonucu: 3 yaşındaki çocuk kendisini vurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-13 14:10:00 - 2024-05-13 14:13:50
Silahla oynamanın sonucu: 3 yaşındaki çocuk kendisini vurdu

Kastamonu'da silahla oynayan 3 yaşındaki çocuk kendisini vurdu. Yaralanan çocuk Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, oynadığı silahın ateş alması neticesinde bacağından vuruldu.

Olay, Taşköprü ilçesi Kayabidi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki M.E.K., evde bırakılan silahla oynadığı sırada silahın ateş alması neticesinde kendisini bacağından vurdu. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.E.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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