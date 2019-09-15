Silahla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı Samsun’da bir kişiyi tabancayla ayağından yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.

Samsun’da bir kişiyi tabancayla ayağından yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Dr. Kamil Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.S. bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen U.A. (23) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan U.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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