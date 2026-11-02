Silah özentiliği hastanelik etti
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Adıyaman'da, silahlanmayı meziyet sanan 29 yaşındaki genç, ruhsatsız silahıyla hareketler yaptığı sırada kendisini vurdu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kömür Beldesi’ne bağlı Esence Köyünde Eyüp C. (29), ruhsatsız tabancasıyla uğraştığı esnada tabanca ateş aldı. Kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi Eyüp C’ye isabet etti.
Vücudundan yaralanan Eyüp C., kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Hastanede tedavi altına alınan Eyüp C’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.