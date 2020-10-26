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Aktüel Silah kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Silah kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 19 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ile 173 fişek ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:30:45 -
Silah kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de Başakşehir TEM otoyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında 13 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan Abdurrahman K. (39) ve İrfan B. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada ise 6 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ve 173 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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