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Biyografi Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu nereli kaç yaşında? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde oynadı?
Biyografi

Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu nereli kaç yaşında? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde oynadı?

Kanal 7’de hafta içi her gün yayınlanan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılası gündem oldu. Peki Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu nedeli kaç yaşında? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde oyandı? İşte Sıla Türkoğlu hayatı, kariyeri.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 16:39:00 - 2022-05-13 16:52:44
Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu nereli kaç yaşında? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde oynadı?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019’da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020’de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.

Sıla Türkoğlu hangi dizilerde oynadı?

2018- Ağlama Anne- Alev karakteri

2029- Yemin- Suna karakteri

2020- 2022- Emanet- Seher karakteri

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