Cüneyt Özdemir: Sırada Türkiye ne demek, sen kimsin? Erdoğan’ın bu sözlerini önemsiyorum çünkü…

İsrail kanadından gelen "Sıradaki hedef Türkiye" şeklindeki mesnetsiz iddialara sert tepki gösteren Özdemir, Türkiye’nin gücünün hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Özdemir, "NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkeyiz. Yapılan araştırmalar halkın %88’inin vatanı için savaşmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Erdoğan’ın vurguladığı o psikolojik üstünlüğü hep beraber içimize sindirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

"Kendi hayatını kurtaramayanlar Türkiye'ye dil uzatıyor"

İsrail yönetiminin içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çeken Özdemir, şu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Adam Tel Aviv’de başını sığınaktan çıkaramıyor, füzelerden korkusuna hayatının son bir ayını sığınaklarda geçiriyor, sonra çıkmış 'Sıra Türkiye’de' diyor. Sen önce kendi hayatını kurtar! Bu üstünlüğü onlara bırakmamamız lazım. O yüzden Erdoğan’ın bu çıkışları ve duruşu çok önemli."

Özdemir, Türkiye’nin hem askeri gücüyle hem de toplumsal birliğiyle bu tür tehditlere pabuç bırakmayacak bir seviyede olduğunun altını çizerek, milli duruşun korunması çağrısında bulundu.