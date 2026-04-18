Cüneyt Özdemir: Sırada Türkiye ne demek, sen kimsin? Erdoğan'ın bu sözlerini önemsiyorum çünkü…
Cüneyt Özdemir: Sırada Türkiye ne demek, sen kimsin? Erdoğan'ın bu sözlerini önemsiyorum çünkü…

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik tehdit diline karşı sergilediği kararlı tutumu köşesine taşıdı. Özdemir, İsrail’in son dönemdeki küstah açıklamalarına karşı Türkiye’nin psikolojik üstünlüğünü koruması gerektiğini vurguladı.

İsrail kanadından gelen "Sıradaki hedef Türkiye" şeklindeki mesnetsiz iddialara sert tepki gösteren Özdemir, Türkiye’nin gücünün hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Özdemir, "NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkeyiz. Yapılan araştırmalar halkın %88’inin vatanı için savaşmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Erdoğan’ın vurguladığı o psikolojik üstünlüğü hep beraber içimize sindirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

"Kendi hayatını kurtaramayanlar Türkiye'ye dil uzatıyor"

İsrail yönetiminin içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çeken Özdemir, şu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Adam Tel Aviv’de başını sığınaktan çıkaramıyor, füzelerden korkusuna hayatının son bir ayını sığınaklarda geçiriyor, sonra çıkmış 'Sıra Türkiye’de' diyor. Sen önce kendi hayatını kurtar! Bu üstünlüğü onlara bırakmamamız lazım. O yüzden Erdoğan’ın bu çıkışları ve duruşu çok önemli."

Özdemir, Türkiye’nin hem askeri gücüyle hem de toplumsal birliğiyle bu tür tehditlere pabuç bırakmayacak bir seviyede olduğunun altını çizerek, milli duruşun korunması çağrısında bulundu.

Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"
Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"

Gündem

Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"

Tek millet iki devlet, dünya barışı için omuz omuza! Erdoğan ve Aliyev Antalya'da buluştu
Tek millet iki devlet, dünya barışı için omuz omuza! Erdoğan ve Aliyev Antalya'da buluştu

Gündem

Tek millet iki devlet, dünya barışı için omuz omuza! Erdoğan ve Aliyev Antalya'da buluştu

Yorumlar

Ziya

Ah keşke keşke ser...oğlu ser.... bir delillik yapsada bize bir saldırsa gör bakalım israil diye şerefsiz bir devlet kalıyormu hodri meydan diyorum gücün yetiyorsa önden buyur ser...oğlu ser... Uyuz Köpek Yahudi netenyahu önden buyur lağım deliğine kaçmak yok yüce MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİ için cansa canım kansa kanım feda olsun ülkem için taş üstün taş omuz üstünde baş kalmaz yaşasın TÜRK MİLLETİ ve DEVLETİ hedef kızıl elma gerisi teferruat NOKTA bunuda o şerefsiz aklına yer et

M B

onurlu vatanseverler birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili olur!
