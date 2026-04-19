CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"

İsa Yıldırım, paylaşılan video kayıtlarında CHP içerisinde tanık olduğunu iddia ettiği olumsuz durumlara dikkat çekerek, partisinden ayrılma gerekçelerini şu sözlerle dile getirdi:

"İstifa ettiğimiz zaman bize kızıyorlar"

"CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var. Bunlara karşı çıkıp istifa ettiğimiz zaman bize kızıyorlar. Biraz da sorgulayın kardeşim."

Yıldırım, partililerin ve kamuoyunun sadece giden isimlere odaklanmak yerine, bu istifalara zemin hazırlayan nedenleri ve parti içi disiplinsizlikleri sorgulaması gerektiğini vurguladı.

Siyasi arenada hareketlilik

İsa Yıldırım’ın bu çıkışı, özellikle yerel yönetimlerdeki dengeleri sarsacak nitelikte görülüyor. Görsel materyallerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana fotoğrafları bulunan Yıldırım’ın, en üst düzeyde temsil edildiği bir yapıdan bu denli ağır suçlamalarla ayrılması, partideki "değişim" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Eleştirilerin odağı: Etik ve yönetim zafiyeti

Yıldırım’ın ifadeleri, sadece bir siyasi ayrılık değil, aynı zamanda ciddi bir kurumsal eleştiri niteliği taşıyor. "Hırsızlık" ve "ahlaksızlık" gibi ağır ithamların, yargıya taşınıp taşınmayacağı veya genel merkezden bu suçlamalara nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.

Antalya siyasetinde taşları yerinden oynatan bu gelişme, CHP’nin yerel teşkilatları üzerindeki denetim ve etik ilkelerini tartışmaya açarken; Yıldırım, seçmenine "körlemesine savunma yapmak yerine gerçekleri görme" çağrısında bulundu.