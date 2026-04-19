  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’de casusluk soruşturması! İran istihbarat savaşında altta kalmamış İran’da can kaybı 3 bin 468’e çıktı Panama bandıralı gemiye operasyon! 106 kilo kokain ele geçirildi İletişim Başkanı Duran'dan diplomasi açıklaması! Türkiye küresel vicdanın sesi Ataşehir soruşturmasında dinlemelere yansıyan olay ifadeler Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu İspanya Başbakanı Sanchez'den savaş tepkisi!Yazıklar olsun İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı! Batı Yaka’da yaşlı kadına saldırı! AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!
CHP'den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"
Gündem

CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmesinin ardından parti yönetimine ve işleyişine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada ve basın yayın organlarında geniş yankı uyandıran açıklamalarda Yıldırım, parti içindeki çarpık ilişkileri ve etik dışı bulduğu uygulamaları hedef aldı.

İsa Yıldırım, paylaşılan video kayıtlarında CHP içerisinde tanık olduğunu iddia ettiği olumsuz durumlara dikkat çekerek, partisinden ayrılma gerekçelerini şu sözlerle dile getirdi:

"İstifa ettiğimiz zaman bize kızıyorlar"

"CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var. Bunlara karşı çıkıp istifa ettiğimiz zaman bize kızıyorlar. Biraz da sorgulayın kardeşim."

Yıldırım, partililerin ve kamuoyunun sadece giden isimlere odaklanmak yerine, bu istifalara zemin hazırlayan nedenleri ve parti içi disiplinsizlikleri sorgulaması gerektiğini vurguladı.

Siyasi arenada hareketlilik

İsa Yıldırım’ın bu çıkışı, özellikle yerel yönetimlerdeki dengeleri sarsacak nitelikte görülüyor. Görsel materyallerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana fotoğrafları bulunan Yıldırım’ın, en üst düzeyde temsil edildiği bir yapıdan bu denli ağır suçlamalarla ayrılması, partideki "değişim" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Eleştirilerin odağı: Etik ve yönetim zafiyeti

Yıldırım’ın ifadeleri, sadece bir siyasi ayrılık değil, aynı zamanda ciddi bir kurumsal eleştiri niteliği taşıyor. "Hırsızlık" ve "ahlaksızlık" gibi ağır ithamların, yargıya taşınıp taşınmayacağı veya genel merkezden bu suçlamalara nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.

Antalya siyasetinde taşları yerinden oynatan bu gelişme, CHP’nin yerel teşkilatları üzerindeki denetim ve etik ilkelerini tartışmaya açarken; Yıldırım, seçmenine "körlemesine savunma yapmak yerine gerçekleri görme" çağrısında bulundu.

CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!
CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!

Dünya

CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!

CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'
CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'

Gündem

CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kudret

Chp ye bazen cok kiziyorum bu kadar onursuz insanlara nasıl bu partiye aldiniz

Blondepate

Şimdiye kadar neden beklemiş. CHP nin ne olduğunu yenimi anlamış.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23