Sil Süpür’le her ay 10 GB

Buna göre 2020 sonuna kadar Sil Süpür’den her ay 10 GB hediye mobil internet kazanmak mümkün olacak. Kazanılan GB’lar günlük, haftalık, gece ya da sosyal medya kullanımına yönelik mobil internet hediyelerinden oluşuyor. Bu hediyelere Türk Telekom Efsane Tarifeler’e ait dakika, SMS ve GB’lar da eklenince, “paketim bitti” derdi ortadan kalkıyor. Sil Süpür’de her hafta çeşitli mobil internet hediyeleri, hediye dakika fırsatları ve farklı avantajlar müşterilere sunuluyor.